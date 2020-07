Jaane Remmel ⟩ Mida ootavad eakad koduteenuselt?

Teine iseloomustas oma hooldajat kui väga viisakat ja toredat naisterahvast. "Ta on kiire ja tubli, teeb kiiresti põrandapesu ära ning lahkub," ütles see eakas. "Soovin, et hooldaja ka räägiks minuga veidi. Vahel tunnen, et olen talle tüliks."

Mu intervjuudest selgus, et üldiselt on eakad koduteenusega Kuressaares rahul ja mõistavad, kuidas teenus neile koju kätte jõuab. Paraku ilmnes ka, et eakad siiski ei ole kursis kohaliku omavalitsuse pakutavate sotsiaalteenustega ega koduteenuses sisalduvate tegevuste või toimingutega. Seda kitsaskohta on võimalik üsna lihtsalt parandada – neid teenuseid ja tegevusi tuleb eakatele paremini tutvustada.

Oma uurimistöö põhjal andsin Kuressaare Hoolekandele soovitusi teenuse parendamiseks. Mu ettepanek kohalikule omavalitsusele on aga selline: võimaldage eakale vajadusel lisaks sotsiaalteenuseid – isikliku abistaja, psühholoogi ja füsioterapeudi teenust.

Leian, et koduteenuse hetkeolukorra hindamiseks tuleb kasutada individuaalset lähenemist –on ju igal kliendil sellele teenusele omad ootused. Kui klient oma terviseseisundi tõttu teatud tegevusi teha ei saa, siis tuleb need kohaldada tema individuaalset eripära arvestades – et iga eakas saaks kvaliteetset teenust ning oleks oma elu ja toimetulekuga rahul.