Tuulik on olnud ja on läbi aegade üks Saaremaa sümboleid. Ammustel aegadel võis iga küla või isegi iga jõukamal järjel talu uhkeldada omaenese tuulikuga. Ajad ja olud muutusid ning enamikust tiivulistest on tänaseks jäänud varemed, seda paremal juhul, halvemal vaid mälestus.