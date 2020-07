Saaremaa gümnaasiumi ehitab Nordecon

Koolihoone on kompaktse vormiga, osaliselt kahe-, osaliselt kolmekorruseline, netopinnaga ca 4300 m². Hoone kandvad konstruktsioonid on ristkiht- ja liimpuitkonstruktsioonidest.

Saaremaa gümnaasiumi lahendus

Koolihoonel on keskne läbi korruste ulatuv aatrium, mis ühendab kahte klassiruumidega hoonetiiba. Klassiruumide esised ühisalad on avarad ja liigendatud. Vaiksemad tsoonid võimaldavad omaette olemist. Läbi kahe korruse kulgevad õhuruumid ning valgusšahtid katuselt annavad ühisaladele täiendavalt valgust ja õhulisust.

Hoone piklikust peamahust väljaulatuvad osad on kaetud fassaadikanga süsteemiga, mis tagab lõunafassaadidel päikesekaitse. Fassaadikangas tekitab olukorra, kus hoone on ajas muutuv – päevasel ajal monoliitne hoonemaht muutub hämaras õhuliseks ja läbikumavaks. Hoone sisene valgus ja tegevused paistavad fassaadile välja. Tiibades paiknevad klassiruumid on suunatud ilmakaarte suhtes itta ja läände. See loob soodsa olukorra õppetöö jaoks, kuid tekitab vajaduse külgsuunast tuleva päiksevalguse varjestamiseks. Sellel eesmärgil on kavandatud klassi- ja tööruumide fassaadidele välised statsionaarsed puidust päikesekaitse ribid.