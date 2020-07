JUHTKIRI ⟩ Mis halvasti, see uuesti

Kui Kuressaare keskväljak kaheks suveks ehitustandriks muudeti, tekitas see paljudes saarlastes ja küllap ka mõnes külalises meelepaha. Sai plats enam-vähem valmis, kui juba selgus, et tehtu ei kukkunud välja siiski päris nii, nagu eeldatud ja loodetud. Esimene suurem paduvihm mullu juulis näitas vägagi ilmekalt, et projekteeritu ja selle järgi valmis ehitatu oli praak. Taevast alla sadanud vesi muutis Kuressaare kesklinna väikeseks Veneetsiaks, uputades Kuressaare Vaekoda ja Johani hotelli Kauba tänaval.