Haruldane ⟩ Lavakasse pääses kaks klassivenda Kuressaare gümnaasiumist

Juhani sõnul on asjaolu, et ta saab näitekunsti edasi õppida koos klassivennaga, ülimalt hämmastav. "Lavaka vanem lend oli ka väga üllatunud kui sellest kuulsid, sest see pidi olema ikka haruldane juhus. Aga me oleme mõlemad õnnelikud selle üle," sõnas ta.

Noormehed on 11. klassist saadik koos käinud teatristuudios ja gümnaasiumi ajal kahekesi kogu aeg laval olnud. "Oleme pidevalt arutanud, et kuhu edasi ja mis ja millal, nii et üllatus see lavakasse minek kindlasti ei olnud," sõnas Juhan.

Meeletult andekad ja töökad tüübid

Ülim uhkus. Meeletult andekad ja töökad tüübid. Stuudios alati pildusid ideid ja ajasid rattad liikuma kui vaja. Teadsin suht kindlalt, et nendes on kõik vajalik olemas, et näitlejaks saada. Vaid enesesse uskumist oli rohkem vaja, aga nüüd usun, et see on ilusti paigas, kuna said sisse ja kinnituse, et neis kõik vajalik olemas. Aga, jah, meeletult uhke tunne, kuigi tean, et mina otseselt ei teinud midagi. Andsin vaid võimaluse laval möllata.

Eks puhtalt nende endi töö ja eks neil olid KGs ülimalt toetavad õpetajad. Ja väga hea klassijuhataja, kes neid ikka tagant upitas. Minul oli vaid nauding nendega koos töötada. Ja loodan, et saan tulevaste kolleegidega varsti jällel laval kokku.

Kindlasti on meeletult ilus tunne juhendajana. Eks Kalju sütitas minus seda näitlemise tunnet ja ilus on seda edasi anda. Eks ma olen ka alles noor ja roheline õpetajana, millega on palju kõhklusi, aga see kuidagi tõstis ka enda enesekindlust, et ju midagi teen ikka õigesti, et neis see janu teatrimaailma vastu säilis ja lausa elukutseks saab.

