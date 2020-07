MILJONIINVESTEERING VENIB ⟩ Kuressaare üürimaja valmib lubatust aasta hiljem

871-ruutmeetrise Kitsas 16 kinnistu arendusplaanid tekitasid üsna pea paksu verd naabrites. 2019. aasta suvel kirjutas Saarte Hääl, et endine Kuressaare linnaarhitekt Toomas Paaver leiab ekspertarvamuses, et hoone projekt ei vasta planeeringule.

Paaveri peamine argument oli, et linnapargi lähedale kerkiva hoone puhul ei ole korraldatud arhitektuurikonkurssi ning ehitusprojekti lähtedokumentide tõlgendamisel pole silmas peetud naabrite elukeskkonda ega muinsuskaitsealal projekteerimise tavasid. Tulemuseks on, et lubatud 2,5-korruselise maja asemel kerkib hoone, mis kohati paistab olevat neljakordne.