MUHU UUDISSED ⟩ Aeg puhkab ja ilu elab

Ja just selle samma pääva, siis laupa, oo Muhus teene Eput Päe. Neh, ammuks oo tiada, et kui Muhus aeg puhkab, siis ilu sii elab. Ja seda ilu elamist, seda suab laupa terve pitka pääva kuulda ja nähe kua. Muhulane ju vihub seda ilu tiha nõnna et vähä põle. Kui taal just kogemata kombel põle mõlemad kääd vassakud mitte ja kõik sõrmed peidlad, siis midad uhked ja kenti oo taa oma eluaegas kohe kindlaste valmis tein. Ja ikka sedaviisi, et oleks teestest jälle änam, kis oo enne tein. Nõuke kange edevus oo sihes. Aga ilma selleta põleks ju laulupidude aegas kua kuulda, et innäe, nie oo ikka selles õiges Eesti rahvariides. Neh, ehkkid nie "Eesti omad" oo iseenesest puhtapuru Muhu omad.