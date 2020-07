LUGEJA KIRI ⟩ Kas mõned ostjad on teistest võrdsemad?

Meid, kes me seal seisime, kästi oodata, kuni temale kalasid välja valiti. Ootama pidanud inimesed nurisesid, aga meid ei pandud isegi tähele. Meesterahvas, kelle jaoks kalu valiti, soovitas mul poes ringi käia, kuni minu kord kätte jõuab.

Kuna järele jäid ainult lahjad ja väikesed lestad – sama hinnaga, mis meie nina alt ära ostetud suuredki – 3,50, siis me oma soovitud suuri lestasid ei saanudki.

Usun, et selline ostjate vahel vahe tegemine polnud seal poes esimene kord. Mis sellest, et teiste suhtes on selline käitumine ebaõiglane.