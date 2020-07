JUHTKIRI ⟩ Kalarohkus jääb minevikku

See, kas kala on või kala pole, sõltub paljudest asjadest. Esmajoones muidugi looduse enda käigud: kui soe või külm on vesi, kui tugev ja mis suunast on tuul. Tormituuled ei lase kalureid merele ja valest suunast puhuv tuul või vale temperatuuriga vesi peletab kala eemale.

Maailma kliima on muutuses. Igapäevaselt me võib-olla ei tajugi, kuidas see meid mõjutab, kuid viimastel aastatel kuuleb aina rohkem arvamust, et loodus on sassis. Looduse ringkäik ei ole enam nii korrapärane. Iga aasta toob mõne ilmaüllatuse. Olgu selleks siis rohkem sademeid või kurnavad kuumalained.