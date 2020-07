Uus Orissaare pood kasvatas tublisti käivet

Ühistu juhatuse liige Kalle Koov ütles, et kriis sundis kartma hullemat ja raske oli prognoosida, kuidas kaubandus sellest taastub. Tegelikkuses on taastumine olnud päris hea, kuigi ehk mitte nii kiire nagu mujal Eestis. Uue Orissaare Konsumi käive on suurenenud ligi viiendiku, kuid tarbijate ühistu juunikuu tulemused olid ühtmoodi head tegelikult kogu Ida-Saaremaa piirkonnas. Seda näitavad nii külastatavuse kui ka müüginumbrid.