Saaremaa gümnaasiumi õppejuhiks valiti Laura-Liisa Perova

Kooli juht on konkursi taset varasemalt kõrgeks pidanud ja rääkinud, et kõik kandidaadid olid ühte või teistpidi Saaremaaga juba varem seotud.

Õppejuhi ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö planeerimine, juhtimine, analüüsimine ja parendamine.

„Saaremaal on minu kodu ja see on ilmselgelt maailma parim paik elamiseks,” ütles hetkel Kadrioru Saksa Gümnaasiumis töötav Laura-Liisa Perova Saarte Häälele.