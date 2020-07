WOW Keskuse projektijuhi Karolina Liblika sõnul on saarlased ja Saaremaa külalised aastakümneid oodanud toidu- ja esmatarbekauplust Tuulte Roosi linnaosasse. „Rõõmustame, et WOW Keskuses avab täna uksed Kuressaare teine Selveri toidukauplus. Juba sügiseks avame külastajatele kogu ülejäänud keskuse.“ Uus kauplus on järjekorras 54. Selveri kauplus.