RETROGALERII ⟩ Saaremaa muusikapäevad 1987: Omas Kojas ja Kolumbus Kris

"Selle energiaga, mis hevišamaanide Arvo Haava ja Kalev Räisi (mõlemad vokalistid) seest välja purskama hakkas, võiks ilmselt raua sulamagi sundida. Mõned rahulikumad lood on ainult ajutiseks hingetõmbeks, et siis jälle helide lööklaine saali paisata. Elamus on võimas," kiitis Anti Kuus 11. augustil Saaremaa ajalehes Hiiumaa Hevibändi Omas Kojas kontserti Saaremaa muusikapäevadel.