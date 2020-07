Rahvahääletus meie idanaabri põhiseaduse muudatuste kohta toimus ajavahemikus 25. juuni kuni 1. juuli. Venemaa kodanikele tehti ettepanek muuta põhiseaduse 22 paragrahvi. Märkimisväärne on, et hääletada tuli korraga (mitte ühekaupa) kõigi muudatuste kohta. Need tuli kõik kas tagasi lükata või heaks kiita.