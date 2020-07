MAAILM ⟩ Koroonaviirust hävitav kaelakee

"Kui te seda kaelakeed kannate, siis võite kindel olla, et juba 15 minuti pärast on hävinud 45 protsenti viirustest, kuid poole tunni pärast pea 80 protsenti," ütles Indoneesia põllumajandusminister Syharul Yasin Limpo. Ta lisas, et kõnealuse ehte valmistamisel on kasutatud pea 700 eukalüpti liiki ja et sellega võib ravida ka lõikehaavu.