SAARLANE ⟩ Naine õigel ajal õiges kohas

Riima võtab meid vastu oma ateljees, õdusal ja valgusküllasel klaasitud verandal. Heleda linaga kaetud ümmargusel laual kristallvaasis roosatavad pojengid. Läbi suurte akende paistab lopsakas ja õitsev aed, mida igal aastal käivad Levalõpme külas uudistamas sajad inimesed. Romantiline, vanaaegne ja loodusega läbi põimunud. Just niisuguste sõnadega iseloomustab Uisu talu perenaine oma aeda. Seejuures ei pea Riima sugugi tähtsaks, et tema lillepeenrad igast viimsest kui umbrohuliblest puhtad oleksid. Oluline on suur pilt – taimed ja aiakujundus on selleks, et emotsioone ja meeleolu luua.