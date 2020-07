Elu on täidetud ahvatluste ja kiusatustega ning isud ja himud saadavad meid maast-madalast vanaduseni välja. Psühholoogia vaatepunktist seostuvad need eelkõige enesevalitsuse ja võimega kontrollida oma impulsse, mis omakorda on seostatud laiema mõistega – tahtega.