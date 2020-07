JUHTKIRI ⟩ Miks just aasta 750 ehk Viikingiaeg algas Saaremaalt

On tegelikult ime, et 1300 aasta tagused sündmused sellisel kujul meieni säilisid ja 2008. aasta sügisel jalgrattatee jaoks pinnase koorimisel avaldusid. Muidugi arvasid alguses kõik, et jälle II maailmasõja jäljed – tavaline asi Saaremaal. Kuid loetud ruutmeetrid puutumata maapinda, hoolimata sõja ajal Salmele langenud mürskudest ja hiljem maasse kaevatud kaablikraavidest, avaldasid hoopis täiesti uue vaate terve maailma palet muutnud ajalooperioodile.