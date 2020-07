TORM VAIBUS ⟩ Saaremaal laupäeva lõppedes elektrita veel 246 majapidamist

Laupäeva hommikul kella poole 10 paiku on Saaremaal elektrita 898 majapidamist ning see arv järjest tõuseb. Kuressaares ulatuvad tuuleiilid juba 19 m/s ja Sõrves puhanguti 25 m/s. Kuressaares on elektrikatkestuste kaardi andmeil veel elekter olemas. Üle 400 katkestuse on Mändjala ja Salme kandis ning Koimla küla lähistel on elektrita 263 elamist. Puutumata pole jäänud ka Põhja-Saaremaa, kus tuul on elektri minema puhunud näiteks Võhmal.