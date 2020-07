PILTUUDIS ⟩ Muhu kohal laius riiulpilv

Riiulpilv on madal horisontaalne kiilukujuline arcus-pilv, mis on kinnistunud ema-pilve (tavaliselt rünksajupilve) külge, kirjutab ilmateenistus.ee. Rünksajupilve esiosas areneb tugev sooja ja niiske õhu tõusuliikumine. Pilve keskosas ja tagalas on intensiivne hoogsadu ja selle aurumine kutsub esile õhu jahtumise ja laskumise. Tõusva sooja ja laskuva külma õhu koosmõjul tekib tugev tuulekeeris, mis tõstab tekkinud veeauru taas üles, kus see jahtub ja kondenseerub. Selle tulemusena tekib pilve ette äikesevall.