u 1850 - Baltisaksa kunstniku Sigismund Sterni litograafial 19. sajandi keskpaigast on tulevane ausambaplats täiesti tühi. Teos on detailideni paigas ja sarnane ka platsi tänapäevase väljanägemisega. Huvitav on, et just selle litograafia järgi taastati maavalitsuse hoone fassaad.

FOTO: Saaremaa muuseum, Eesti Rahva Muuseum ja erakogud