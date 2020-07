Haigla ⟩ Teiseks koroonalaineks valmis

Haiglas oli ravil 131 koroonapatsienti, kokku 151 korral. Tõepoolest – õppisime viirust täpsemalt tundma ja meil tuli ette olukordi, kus mõned haiged vajasid haiglaravi korduvalt. Need patsiendid ei haigestunud uuesti, vaid nende paranemine võttis kauem aega.

Loodame läbielatu sarnast kriisi mitte kunagi enam kogeda. Samas teame Covid-19 viirusest nüüd tunduvalt rohkem kui märtsis.

Meil on ootel COVID-2 ehk sisehaiguste II osakond. Samuti oleme säilitanud lüüsid COVID-3 ja COVID-4 osakondade sees. Praegu Kuressaare haigla koroonapatsiente enam ei ravi ja kui keegi Covid-19 viirusesse haigestub, suunatakse ta ravile mandrile. See on terviseameti korraldus. Kuressaare haiglas peab vaid erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) olema isoleerimispalat. Siiski on Kuressaare haigla loonud isoleerimispalatid ka sisehaiguste, kirurgia- ja statsionaarse õendusabi osakondadesse ning hooldekodusse. Meil jätkuvad infektsioonialased koolitused, eelkõige isikukaitsevahendite kasutamise osas.

Kriisiaja õppetunnid

Lääne-Tallinna keskhaigla infektsioonhaiguste arsti dr Kerstin Kase töö on üle võtnud Tartu ülikooli infektsioonhaiguste dotsent ja Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse direktor dr Matti Maimets. Täname dr Kaset nõuannete ja abi eest ning soovime talle edukat doktorikraadi kaitsmist! Haigla personal on nüüdseks palju teadlikum Covid-19 infektsioonist ja selle kulust.

Mida oleme möödunud kuudest õppinud? Esiteks seda, et koroonaviirus on väga nakkav. Juhul, kui viiruse uus laine peaks tõepoolest Saaremaale saabuma, testime nii oma personali kui patsiendid. Usume, et enamik inimesi põeb Covid-19 läbi kergemal kujul või haigust koduste vahenditega ravides nagu nn külmetushaiguste sümptomite korral.

Enamasti vajasid haiglaravi eakad patsiendid kaasuvate haigustega. Vanus ei ole siiski haiguse kulus määrav – meil tervenes 100-aastane patsient. Samas teame, et haiglaravi võib kesta nädalaid või isegi üle kuu. Seetõttu tuleb endiselt väga hoolikas olla nende inimeste osas, kes elavad hooldekodudes või hospitaliseeritakse õendusosakondadesse. Uue laine tulekul soovitame testida uuesti hooldekodude elanikud ja personali.

Oleme õppinud sedagi, et viirus on väga salakaval. Raske haigus või hingamispuudulikkus võib alata väheste sümptomitega. Seetõttu soovitame inimestel end viiruspuhangu ajal hoolikamalt jälgida – kui tunnete, et õhku jääb väheks või hingata on raske, on õige kutsuda koju kiirabi. Meil oli haigusjuhte, kus kiirabi käis inimese kodus mitmeid kordi ning patsient toodi haiglaravile alles näiteks kolmanda kutse peale.

Koroonaviiruse vastu ei ole veel väga head ravi, kuid seniste andmete ja kogemuste põhjal arvame, et meie haiglas kasutatud ravi aitas patsiente – nii malaariaravim hüdroksüklorokviin, antibiootikumid, glükokortikosteroidhormoon kui ka C-vitamiin. Kuresaare haiglas töötavad head arstid ja meil on tugevad konsultandid.