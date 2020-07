JÄRELHÜÜE ⟩ Rein Rooväli

Saaremaa teatri grand old man tundis heameelt, et Saaremaa teatri näitlejail õnnestus külakosti viia paljudesse paikadesse mandrimaalegi. Igasuvised ringreisid liitsid näiteseltskonda. Harrastusteatrite ülevaatustel võitsid Saaremaa rahvateatri näitlejad ja lavastajad hulgaliselt auhindu. Teatrijuhi sõnul tõi tunnustuse meeskonnatöö. Oskar Lutsu “Tagahoovis”, mille Rooväli lavastas 1974. aastal, oli lahkunule üks meeldejäävamaid lavastusi, kus näitlejate meisterlik mäng meelitas publikult välja suure aplausi. Tunnustust jagati Saaremaa teatrile Roovälja lavastatud Remarque`i “Lõpp-peatuse”, Gandoni “Kolme Margarita” ja paljude teiste lavatükkide eest.

Oma rikkalikust kogemustepagasist jagas ta meeleldi nõuandeid nüüdseile teatritegijaile. Teatri 55. sünnipäeval (2018) tõdes endine peanäitejuht, et on vaja rohkem noortele pühenduda, seda nii liikmeskonna kui repertuaari osas.

Rahvateatri asutajaliige ja teatris oma elutöö teinud Rooväli jäi elu lõpuni optimistiks, öeldes, et küllap jagub peagi ka Kuressaares harrastusnäitlejaile tegevusruumi, et Saaremaa teater saab madalaseisust üle ning tõuseb taas laineharjale.

Mitu Rein Roovälja käe all valminud lavastust nagu “Pühapäev on tore päev”, “Esmaspäev on hirmus päev”, “Kolm Margaritat” ja “Soolane suudlus” jõudsid Eesti televisioonis salvestatuna teleekraani kaudu tuhandete televaatajateni.