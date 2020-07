JUHTKIRI ⟩ Meie aja "kangelased"

Kindlasti on õigus neil, kes leiavad, et päris nii mustvalgelt ja lihtsustatult kasvatusteemasid käsitleda ei saa. Iga laps on ju omaette isiksus ning need kasvatusvõtted, mis toimivad ühe puhul, võivad teise juures anda risti vastupidise tulemuse. Seda untsu läinud kasvatuse tulemust võib paraku näha ka turvaliseks linnaks peetavas Kuressaares.