LIIKLUSAUDIT ⟩ Jalgrattasõbralikkus eeldab ühesuunalisi tänavaid

Saaremaa vallavalitsuse poolt tellitud liiklusanalüüsi hinnangul omab jalgrattaliiklus Kuressaares suurt arengupotentsiaali. Jalgrattal liiklemine võiks paljuski asendada autokasutust. See vajab olemasolevate tänavate kohandamist ja ruumi ümberjagamist kaherattaliste liikluseks ning uute teede ehitamist.

"Kesklinna piirkonnas on vajalik enamikel tänavatel jalgrattateede rajamiseks muuta liiklus ühesuunaliseks," öeldakse auditis.

Tänavad ühesuunaliseks

Välja tuuakse, et ühesuunaliseks võiks muutuda näiteks Tolli tänav, Rootsi tänav Tallinna tänavast Rohu tänavani, Rohu tänava Rootsi ja Tallinna tänava vaheline osa, samuti Uus tänav ja Sepa tänav ning osaliselt ka Pargi tänav. Väiksemaid tänavalõike pakutakse välja veelgi.

Olemasolevatele tänavatele soovitatakse maha märkida jalgratturitele mõeldud teeosad, mis mõnes olukorras on ühiskasutuses, kuid kus eesõigus on ratturitel.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht kinnitas, et Kuressaarel on ambitsioon saada kõige ratta- ja jalakäijasõbralikumaks linnaks, milleks loob eelduse tema kompaktsus.

"Kõik teenused on 15minutilise jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel," tõdes Grimitliht. Stratumi koostatud uuringu eesmärk oligi tema sõnul leida võimalus võimalikult lihtsate vahenditega nagu näiteks tänavate joonimine jõuda parima lahenduseni. "Kahesuunalistelt autoteedelt anda tükike autoteest ka jalakäijatele," selgitas Grimitliht.

Väiksemaid joonimisi on tema sõnul juba linnapildis näha. Tuleval nädalal alustatakse riigigümnaasiumi ehitamisega ja sellega kaasneb ka kooli ümbritsevate tänavate väljaehitamine.

"Uue, Tolli, Pika tänava ühesuunaliseks muutmised on üks suund, mille poole liikuda, kuid kindlasti vajab see ka laiemat heakskiitu," ütles Grimitliht.

Kaks suurt ümberkorraldust

Analüüs tõi välja ka kaks suuremat ümberkorralduskohta, mis teeksid kogu linna liikluse üldiselt sujuvamaks. Need on Aia tänava läbimurre ning Talve ja Raudtee tänava ühendamine ringristmikuga Pihtla teel. Linnas on varem plaanitud ka Rohu tänava läbimurret Aia tänavale üle Pika tänava, kuid seda analüüs otstarbekaks ei pea.