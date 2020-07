APTEEKER MELCHIOR ⟩ Keskaegseid mõrvu asutakse lahti harutama ka Saaremaal

Indrek Hargla seitsmest raamatust koosnevast “Apteeker Melchiori” keskaegsete krimipõnevusromaanide sarjast vändatakse mängufilmide triloogia, mille 13. juulil alanud võtted kestavad režissöör Elmo Nüganeni juhtimisel selle aasta lõpuni.

Apteeker Melchiori rolli mängib Märten Metsaviir. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees

Filmi üks produtsentidest Armin Karu ütles, et keskaegsele Tallinnale omase olustiku saavutamiseks ehitatakse võttepaigad Tallinnasse, Narva, Purtsesse, Lääne-Virumaale, Saaremaale ja Lätti. Saaremaal alustatakse filmimist 13. oktoobril Kuressaare linnuses, 23. oktoobril liigutakse võttegrupiga Archebaldi keskaja keskusesse ning viimane võttepäev on 29. oktoobril.

Lossis on plaanis filmida dormitooriumis, põhjabastioni väravakäigus ja sepikojas. Lossi haldava Saaremaa muuseumi jaoks tekitab aga elevust plaan filmi tarbeks uuesti liikuma panna lossivärava langevõre, mis aastate eest esimese langetamise ajal kinni kiilus.

Muuseumi haldusjuht Tõnu Sepp ütles, et võre liigutamine peaks olema täiesti võimalik, kuid noolekoda värava kohal lossimüüril on ehitatud langevõrest hiljem ja kogu mehhanism võib seetõttu vajada kohendamist. Muuseumi turundusjuht Rita Rahu lisas, et langevõre kordategemine on alternatiiviks kusagil täiesti uue värava ja võre ehitamisele, mida filmi tootjad samuti kaaluvad.

Argo Kirss ootab põnevusega, mismoodi alkeemiamüsteeriumidega harjunud Archebaldi keskuses mõrvamüsteeriumi lahendama hakatakse. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Archebaldi keskuse jaoks on mängufilmi võtted täiesti uus kogemus. “Alguses nad ehitavad mitu päeva ja seejärel kolm päeva filmivad,” rääkis keskuse eestvedaja Argo Kirss, kellelt võttegrupp saab lisaks ruumidele laenutada ka mitmeid rekvisiite. “Piinakamber ja piinariistad on kohapeal olemas, samuti mitmed relvad,” lausus ta.

Võtteid põnevusega ootav Kirss nentis, et keskajaga seoses tulevad kohe meelde kunagised “Viimne reliikvia” ja “Verekivi”, aga viimasel ajal pole meil keskajateemalisi filme eriti tehtud. “Eks selle keskkonna loomine on üsna keeruline. Esemed ja kostüümid – kõik see on kaunis kulukas,” tõdes ta.

Armin Karu sõnul on plaanis võtetel kaasata ka paarkümmend taustanäitlejat. “Nende osas teavitame eraldi,” märkis ta. Argo Kirss ütles, et kuna peab majaperemehena nagunii võtete juures olema, siis loodab ta isegi mõnes episoodilises rollis kaamera ette pääseda. “Eks näis. Oleks tore ajastutruus kostüümis ise ka kaasa lüüa. Aga ega iga füsiognoomia ei pruugi sobida. Sõltub sellest, millist rolli parasjagu vaja on,” nentis ta.