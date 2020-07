Brigitte Susanne Hundi esindaja taganes nõudest IT-firma vastu

Saarte Hääl kirjutas teisipäeval , et arvutifirma EQ Computer peaks maksma kahe internetis avaldatud kommentaari eest 1480 eurot, sest avaliku elu tegelane Brigitte Susanne Hunt tundis end arvamusavaldustest solvatuna.

Egon Kaljulaid ütles nädala alguses Saarte Häälele, et ei mõista, kuidas saab temalt küsida mittevaralise ja varalise kahju hüvitamist kommentaaride eest, mis väidetavalt on kirjutatud tema ettevõttelt internetiteenust ostva inimese arvutist. Advokaadi viidatud IP-aadressi taga on Kaljulaidi ettevõttel 150 klienti.