Kolmeaastase "rohusööja" staažiga Anneli jõudis otsusele, et kui elad linnas ja vaba ruum maja ümber on piiratud, siis tuleb otsida muid võimalusi. "Internetis on väga palju infot söödavate taimede kohta. Ei pea ise asju välja mõtlema," selgitab ta.