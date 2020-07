AASTAKS VANGI ⟩ Laks ämmale, pudeliga mehele ja tapmisähvardus ametnikule

"Väärib märkimist, et kõik kolm kuritegu pani ta toime purjuspäi," ütles Saarte Häälel ringkonnaprokurör Rainer Amur.

Maikuus suunas Evelin Saaremaa vallavalitsuse sotsiaaltöötaja poole relva, öeldes, et laseb ta maha, kui sotsiaaltöötaja kohe ära ei lähe.

Hiljem selgus, et tegemist oli õhupüstoliga, kuid sotsiaaltöötaja seda ähvardamise hetkel ei teadnud. Pärast seda juhtumit võeti naine vahi alla, kuhu ta jääb kuni karistuse ära kandmiseni.

Rainer Amur kinnitas, et prokuratuur on otsusega rahul. Kohus mõistis prokuratuuri karistusettepanekule väga lähedase karistuse ning nõustus prokuratuuriga, et Udrikule ei saa enam sellises olukorras mõista tingimisi vangistust.