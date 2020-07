MAAILM ⟩ Türkmenistanis on põlu all tumedat värvi autod

Tumedamat värvi autode omanikud kiirustavad Türkmenistanis oma sõidukeid kas maha müüma või siis värvivad nad need üle. Vastasel korral võib autoomanikke tabada sõiduki kasutamise keeld. Kõigest sellest teatas venekeelne veebilehekülg Türkmenistani Kroonika, mida haldab Viinis asuv opositsiooniline organisatsioon Türkmenistani initsiatiiv inimõiguste küsimuses.

Kui tegemist oleks normaalse demokraatliku riigiga, ootaks ajakirjandus võimude ametlikku teadaannet, enne kui kommenteerida ühiskonnas toimuvaid sündmusi – näiteks kuuldusi, et peagi keelatakse teatud värvi autode kasutamine. Türkmenistanis on aga olukord eriline. Veidrad keelud, käsud ja soovitused on seal vägagi tavalised nähtused.