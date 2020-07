TOIT ⟩ Kaks kena retsepti suvikõrvitsast

Saarte Hääle palvel suvikõrvitsa käsile võtnud Õile Aaviku sõnul on see igati väärt kõrvitsaline. Aavik nendib, et sellest saab valmistada väga erinevaid toite: erinevate täidistega täita, teha toorsalateid, kuumi lisandeid, pajaroogasid, vormitoite ja suppe või lisada hakklihale.

Nagu sellest veel vähe oleks – ka suvikõrvitsa õis on söödav, Õile Aaviku kinnitusel nii küpsetatult kui toorelt salatites. Samuti on võimalik suvikõrvitsat edukalt talveks purki marineerida, seda nii eraldi kui ka koos teiste köögiviljadega. "Suvikõrvits on väärtuslik C-vitamiini sisalduse poolest, samuti sisaldab see rikkalikult kaaliumi ja kiudainet, lisaks ei saa mainimata jätta, et suvikõrvits sisaldab väga vähe kaloreid," räägib Aavik.