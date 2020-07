LUGEJA KIRI ⟩ Tühi, lage ja mõttetu – Kuressaare turg

Kui Kuressaare turu pidamine jätkub nii nagu praegu, ei tasu lootagi, et sinna keegi müüma ja ostma tuleks. Andku vald see turg ometi eraettevõtjate kätte – kas või tasuta rendile – või mõelgu midagi muud välja.

Need uued turuletid tuleks samuti välja vahetada. Nende paari müüja sõnul, kes meie turule veel jäänud on, ei kõlba need letid kuhugi – vihma ja päikese eest need ei kaitse, päike pleegitab kauba ära.