LUGEJA KIRI ⟩ Kes koristab rannast hülgekorjuse?

Helistasin numbril 112, et leiust teada anda. On ju tegemist ikkagi avaliku kohaga, puhkealaga, kus palju inimesi aega veedab. Kõnekeskusest öeldi mulle, et nad on sellest hülgekorjusest teadlikud, aga sain aru, et vald, jahimehed ega keegi teine ei tee korjuse äraviimiseks midagi. Kas tõesti on raske see lõpnud loom minema vedada?