JUHTKIRI ⟩ Oma silm on kuningas

Soe ilm meelitas Saaremaa talusid külastama rekordhulga rahvast – 30 talu peale üle 16 000 inimese. Küllap peitub suure huviliste arvu taga tõik, et kevadel jäi meelelahutust koroonalaine ja sellest tingitud eriolukorra tõttu napiks. Ilmselt mängib oma rolli seegi, et paljud meist ei söanda koroonaohu tõttu välismaale puhkust veetma sõita, eelistades (taas)avastada kodumaad.

See, et arvestatav hulk talude külastajaid olid välismaalased, näitab aga, et päris surnud meie turism õnneks ei ole. Pigem peetakse Eestit ja teisi Balti riike koroonavabaks oaasiks, kus end turvaliselt tunda saab. Ning kus jätkub, mida vaadata ja mida hiljem oma tuttavatelegi kiita.