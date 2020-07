Seni on suurimaid loomuseid saanud Muhu, Nasva ja Sõrve osakonna kalurid. Kihelkonna osakonnas on esirinnas Varese väiketraalerid, kes on oma kvartalikohustuse täitnud. Räime kõrval on rannavetekalurid püüdnud ka suures koguses soomkala. Nii on Nasva mehed vastuvõtupunkti andnud 14 tonni säinast, 4 tonni särge, samapalju ahvenat. Papisaare kalamehed on püüdnud ligi 6 tonni ahvenat ja haugi. Ligi 14 tonni ahvenat on merest välja toonud Ranna osakonna kalurid. Ka Turja osakonnas on soomkala saadud eelmise aasta sama ajaga võrreldes rohkem.