HOIATUS ⟩ Kuressaares ronis mees trepiga akna taha piiluma

Saarte Häälega võttis ühendust Kadaka tänava elanik, kelle tuppa sisse vaadati. Ta rääkis, et piilujat märkas nende naaber, kes koju saabus. Piiluja oli roninud aknast sisse vaatamiseks väikesele trepile ja kui sai aru, et teda on märgatud, haaras trepi kaasa ning kiirustas jalgrattal minema.