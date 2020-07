Kuressaare teatri suvelavastused on alati nautinud publikumenu ja läinud enamasti täissaalidele. Aga seda, et viis päeva enne esietendust on piletid kõigile üheksale etendusele välja müüdud, pole varem juhtunud.

Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi tunnistab, et enne piletimüügi algust näris teda tegelikult päris tõsine kahtluseuss. Äkki juhtub see, mis on jubedamgi veel kui suletud teatrimaja – tehakse tükk valmis, kuid inimesed ei taha või ei söanda etendustele tulla? Õnneks olid kartused asjatud. Nüüd on müügis juba lisapiletid.