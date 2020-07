MUHU UUDISSED ⟩ Inimene oo kole mugavaks läin

Nüdisel aal piaks oma kangete maasturitega, neh, ikka kohe merekalda välja piasma. Et üppaks ikka ühna autuuksest laraki! merre. Ja kui oo kielumärk ies, siis pargitse südametäävega tieots kindi ja köiasse töösis-möösis moega oma ojomise reis ää. Teesed aagu kaudu ruogu, et kua ojoma piaseks. Või neh, vielgid uhkem, kui sa mõnele siis midad ütled. Mineva laupa es jõva koa üks daame ää imesta, kui taale üteldi, et aaks oma autu pireks aaks iest ää, et karjamua kümnevõistlejad tulavad suure joosuga ja nende võistluse lõpp oo otsapidi meres. Noorik olli kole imestan oln, et kas siis lehmad joosvad? Mudud joosvad! Ja nendel oo kua ühtevalu pala ja tahtvad ennassid meres jahuta. Aga sedakorda es oln sial randas mingeid veisseid. Ollid puhtapuru inimesed.