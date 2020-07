Kesselaiu merepäästjad päästsid vees ulpinud matkaja

Postimees vahendab, et keskealine merematkaja asus teele Kukerannast, mis asub kümmekond kilomeetrit Virtsust põhja pool. Sõiduvahend läks tugevas tuules ja umbes meetrikõrguses laines ümber. Alguses üritas vette sattunud matkaja kajakki Papilaiule sõuda, kuid vastutuules käis see ülesanne tal üle jõu. Matkajal polnud seljas kalipsot ja veetemperatuur oli 19 kraadi. Seepeale helistas ta 112 ning esimesena reageeriski Kesselaiu merepäästja. Appi tõttas ka Puise üksus Läänemaalt. Esialgu antud asukoha järgi hädasolijat leida ei suudetud, kuid temaga saadi uuesti telefonitsi ühendust ning Kesselaiult merele läinud Elvis Andresoo leidis poolteist tundi vees olnud matkaja üles, tõmbas ta paati ja toimetas Kesse-Jaani sadamasse. Seal olnud vabatahtlik meedik vaatas merehädalise üle ning see abi ei vajanud. Seepeale viidi ta Virtsu sadamasse.

"Seekord läks kõik hästi," ütles Indrek Allmann ja pani kõigile südamele, et merel tuleb alati endaga kaasas kanda veekindlas taskus telefoni ja tuleb jälgida, et see oleks ka laetud. "Kui helistate hädaabisse, siis arvestage, et nad kohalikku piirkonda ei tea. Seega öelge alati, kust kuhu te teel olite. See kitsendab oluliselt otsinguala. Kui aga tuul on ligi 10 m/sek, siis parem ärge üksi kuhugi minge," rääkis Allmann.