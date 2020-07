LIMUKAJAHT ⟩ "Korjame üles pintsetiga ja pistame armutult soolvee sisse"

“Me oleme jahil ja see on suur hasart,” räägivad Sõmeral elavad õdedest naabrinaised Linda Sepp (87) ja Lehta Salmistu (82).

Vanema õe kontole on kevadest saadik kogunenud juba tuhat hävitatud nälkjat, noorema õe hoovis leidub tigusid vähem. Eakate naiste võitlusvaim aplatest kahjuritest vabanemiseks näitab keemistemperatuuri. “Korjame üles pintsetiga ja pistame armutult soolvee sisse,” kirjeldab Linda ülesnopitud tigude saatust, rõhutades sõna “armutult”. “Ma nii vihkan neid,” tunnistab eakas naine.

Hispaania teetigu ehk lusitaania teetigu näeb enamasti välja pruunikas, kuid Linda väitel on ta trehvanud ka lumivalget eksemplari. “See oli albiino või kuidas neid nimetatakse,” sõnas naine. Lehta seevastu kohtas selle teo musta liigikaaslast.

LÄHEB KITSAKS: Enno Pildre korjab igal hommikul sada limukat, et aias ruumi teha.

Tõrjetööst on kasu

Sõmera naaberkülas Mätasseljas pole enam talu, kus vihatud sissetungijat ei leidu. Külas usutakse, et kutsumata külaline levib ümbruskonda Sõmeralt ja mitte vastupidi. Kunagine Kärla vallavanem Enno Pildre silmas esimesi lusitaanlasi möödunud sügisel oma õuealal teel mesitarude juurde, kuid ei osanud neist siis veel erilist ohtu karta.

Astus loomakese lihtsalt jalaga laiaks ja arvas, et sellest piisab. Raske südamega luges Enno hiljem internetist, et talla alla jäänud nälkjas on põllumeeste ja aiapidajate rahvusvahelise haardega nuhtlus, keda pelgalt pealeastumisega minema ei peleta. Laiaks litsutud tigu jätab endast maapinnale munad ja levib ikkagi jõudsalt edasi.