MAAILM ⟩ CNN: Donald Trump võitleb eelkäijate portreedega

PEIDETUD: Ameerika ja Briti ajakirjanduse väitel on Donald Trump Valge Maja peafuajeest lasknud maha võtta kahe oma eelkäija Bill Clintoni ja George Bush-noorema portreepildid. Need on toimetatud pisemasse tuppa, mida praegu kasutatakse pigem laoruumina.

FOTO: dailymail.co.uk