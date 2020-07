Nõukaaja algus ⟩ Saatuslik august 1940 – Eesti annekteerimine

„RÕÕMUMIITINGU“ TEEL: See pilt on tehtud Kuressaares 7. augustil 1940. Rongkäik on teel lossihoovi, kus toimus „pidulik“ miiting seoses eesti „astumisega“ Nõukogude Liidu koosseisu. Ees keskel kannab lippu endine kriminaalpolitsei komissar Mihkel Käe, kes õigel ajal vahetas poolt ja kandis hiljem keelt paljude oma kolleegide peale.

FOTO: Saaremaa muuseum