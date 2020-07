LUGEJA KIRI ⟩ Kesksuvine laupäev tõi Hakjala rahva kokku

Hakjala külas on traditsioon korraldada iga viie aasta tagant kokkutulek. Seegi kord oli rahvast kohale saabunud Saaremaa erinevatest paikadest, mandrilt ja isegi välismaalt. Oli ka neid, kes panid püsti oma telgid ja ööseks jäid.

Nii suured kui ka väikesed said nobedate näppudega Kati Rõõmul lasta endale ilusa punutise teha. Tuleohutust tutvustasid ja päästeautot näitasid Kuressaare päästekomando päästjad Kunnar Kuris ja Gunari Kuris. Lastele jagati õhupalle, samuti said poisid-tüdrukud päästeteemal nuputada, meisterdada ning proovida, mis tunne on tuletõrjevoolikust vett lasta. Kohapeal müüdi ka jäätist ja muud kõhutäidet.