HOBI ⟩ Tükike ajalugu: 1200 Eesti firmade särki

Särkide kogumist alustas ta oma sõnul suisa proosalise tõdemuse ajendil – tal polnud üks hetk mitte midagi selga panna. "Käisin kodus duši all ja avastasin, et mul ei ole ühtegi riiet selga panna. Võtsin siis kätte ja tegin lahti elukaaslase kapi ning krabasin sealt esimese ettejuhtuva T-särgi. Tõmbasin selle endale selga ja tuli välja, et see oli Vikerraadio särk," meenutab Mait.