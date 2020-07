LUGEJA KIRI ⟩ Kõrge letihind peletab turult müüjad

Nii nukrat vaatepilti kui Kuressaare turul praegu, pole ma oma üsna pika elu jooksul veel näinud. Meie turg, olgugi et väliselt ilus, on ju tühi. Minu arvates on see organiseerimise ja kehva või koguni olematu reklaami viga. Samuti on turuleti hind hirmus kõrge – üheksa eurot päev. Kahekümne päeva peale teeb see ju kokku ligi kakssada eurot lauamaksu! See peletab müüjad turult eemale.