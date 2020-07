Mäng lõpeb viimase augu juures

Mõtted Kuressaarde golfiväljakute rajamiseks pandi paberile juba enne, kui tänane Eesti meister sündinud oli. Väljakud sündisid valu, vaeva ja vahel ka hämarate tehingutegagi. Usku nende edusse oli vähestel. Karola Soe oli üks nendest, kes 2008. aastal golfikepi kätte võttis just tänu sellele, et kodulinna rajati väljak. Edasine on juba ajalugu.

Tänapäeva spordis ja just individuaalaladel on väga oluline pere toetus. Klubid, eriti Saaremaal, suudavad noorsportlasele toeks olla kuni teatud piirini. Suur roll on kanda perel. Karola Soel on pere tugi olemas ning isa seisis tema kõrval väljakul ka nüüd, kui tütar end meistriks mängis.

Spordis ei ole tähtis vaid oskused, tihti võidab see, kelle vaim on tugevam. Võidab see, kes ei anna alla ja teab, et golfimäng lõpeb alles siis, kui viimane pall auku veereb. Oskus nii mõelda ja käituda on ka elus eneses üks tähtsamaid.