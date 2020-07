AJA LUGU ⟩ 17 noort saarlast märjas hauas

"Merel on palju õnnetusi ette tulnud. Nõnda teatatakse meile Torgust: Et Mihklipäev mööda on, tulevad nüüd väikesed poisikesed Kuramaalt ära, kes kevadel sinna karjasteks läksivad. Muude seas toonud ka Jüri Allik oma kasvandikuga mineval neljapäeval Kuramaalt poissisid. Paadis olnud 30 poissi, räägitakse, et neid ka rohkem olnud," kirjutas ajaleht Saarlane 2. oktoobril 1910 (vana kalendri järgi).