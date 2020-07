AJA LUGU ⟩ Siis, kui Säärel hoiti tuumarakette…

Kunagist teenistuskohta külastanud keskealine mees alustas juttu hoopis kaugemalt. Tema sõnul oli saarel algselt kahurvägi, mis kattis kogu Moonsundi ala. Pärast sõda toodi Saaremaale aga raudteekahurid. "Olen kuulnud küsimust, miks see raudtee ootamatult üles võeti. Minu isiklik arvamus on, et siia saabusid esimesed raketid, mis asendasid kahurväe," pakkus Kopljakov.