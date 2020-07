FOTO: Coop

Augustis algab taas Coopi suur autoloos, mille käigus võidab iga kuu üks Coopi kaardi kasutaja uhiuue linnamaasturi Toyota RAV4 päriseks. Eesti kõigi aegade suurim autoloos sai alguse 2016. aastal ning sellest ajast on endale auto võitnud juba 26 inimest. Peagi näeb uut võiduautot oma silmaga lähemalt ka Liiva Konsumi juures.

Margit Loikmaa Sauelt FOTO: Coop

„Pole kahtlust, et tegu on Eesti ajaloo ühe suurema tarbimismänguga, ning võiduvõimalus on seejuures parem kui mis tahes loteriid mängides,“ ütles Coop Eesti turundusdirektor Andres Lember. „Autoloosi auhindade atraktiivsus on meil ajas kasvanud: alustasime Volkswagen Golfidega, järgnesid Passatid, ja sel korral astume veel ühe sammu edasi ning auhinnaks on Toyota võimekas linnamaastur,“ lisas Lember.

Autoloosis osalemiseks piisab sellest, kui klient teeb Coopi kauplustes ühe kuu jooksul igapäevaseid oste vähemalt 50 euro eest ning registreerib oma ostud Coopi kaardiga, milleks on kas Coop Säästukaart, Coop Säästukaart Pluss või Coop Panga eraisiku kaart. „Oluline on igal ostul Coopi kaart registreerida, kuna see on võti loosis osalemiseks,“ rõhutas Lember. Juhul, kui ühe kuu jooksul koguneb oste kokku üle 100 euro, on võiduvõimalus kaks korda suurem, 150 euro korral kolm korda suurem võimalus, ning näiteks 500eurose kuu ostukorviga osaleb klient loosimises juba 10 piletiga. Igal kuul toimub uus loosimine ja virtuaalsete loosipiletite arvestamine algab otsast peale.

Kai Vakmann Tartust FOTO: Coop

Kliendi jaoks on loosis osalemine automaatne - kliendikaardi süsteem peab ise arvestust, kui palju virtuaalseid loosipileteid klient kuu jooksul on saanud ning eraldi füüsilisel kujul pileteid ei väljastata. „Oma piletite arvu ja seda, kui palju järgmisest piletist puudu on, saavad kliendid vaadata ostutšeki pealt ning kliendiportaalist veebiaadressil coop.ee,“ lisas Lember. „Soovitan kõikidel klientidel coop.ee-s üle vaadata ja vajadusel uuendada ka oma kontaktandmeid, sest muidu võib juhtuda, et fortuuna küll naeratab, aga õnn uhiuue RAV4 näol õuele ei jõua, sest meil pole lihtsalt võimalust teile võidust teada anda.“ Nii on Lemberi sõnul varasemalt võidust peaaegu ilma jäänud mitu inimest, kuid õnneks on läbi kohaliku ühistu õnnestunud võitjatega siiski ühendust saada. Eakamatel inimestel, kes ise arvutiga sina peal ei ole, soovitab Lember kasutada andmete uuendamiseks nooremate lähedaste abi, või täita kaupluses uus kliendiprogrammi ankeet, märkides selle servale: „Andmete uuendamine“.

Loosimiste tulemustest informeeritakse avalikkust läbi meedia ning lisainfot leiab Coopi koduleheküljelt www.coop.ee/autoloos, kus on üleval ka kõikide eelmiste võitjate nimed ja videod autode üleandmisest.