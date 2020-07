INTERVJUU ⟩ Kersti Kuusk: tahan kõik vabad hetked veeta Saaremaal

Mu juured on Saaremaal. Ema-isa saan külastada kahjuks vaid kalmistul ja siis on hea, kui on selline koht, kuhu saan minna, mis kuulub mulle, et nautida privaatsust, ehedust ja loodust. See on võrratu võimalus. Suvel on mind täiesti võimatu mingile reisile ära rääkida, sest ma ei raatsi. Tahan kõik vabad hetked veeta seal. Olen sealkandis sündinud ja kasvanud ning mida vanemaks saan, seda olulisemaks saavad sellised väärtused nagu juured ja oma pere. Mul on seal kaks õde, vanad sõbrad, tuttavad paigad. Võimalus natuke enesesse vaadata ja võib-olla ka mõni laul kirjutada. Seal liigub aeg teisiti kui Harjumaal